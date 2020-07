NRW-Ministerium : Reiserückkehrer können sich in einer Woche zwei Mal testen lassen

Düsseldorf Wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt, kann sich künftig nicht nur ein, sondern zwei Mal auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein hält das für überflüssig.

Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium will Reiserückkehrern aus Risikogebieten ermöglichen, sich innerhalb einer Woche zwei Mal auf Corona testen zu lassen. „Der Test kann einmal wiederholt werden. Dies ist auch umsetzbar“, sagte ein Ministeriumssprecher der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“ (Donnerstag). So hätten die Kassenärztlichen Vereinigungen ihre zugelassenen Labore gebeten, die Laborkapazitäten auszuweiten.

An den Flughäfen in Köln/Bonn, Düsseldorf, Münster/Osnabrück und Dortmund sind Corona-Testzentren in den vergangenen Tagen eingerichtet worden. Laut der Corona-Einreiseverordnung müssen Personen, die in einem Risikogebiet waren, sich in Quarantäne begeben und das zuständige Gesundheitsamt informieren. Ausgenommen sind Personen, die ein negatives Testergebnis aufweisen können.