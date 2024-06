Einsätze auch in Bonn Rekord-Kokainfund im Milliardenwert in Deutschland

In Nordrhein-Westfalen habe es Einsätze in Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis, darunter in Wachtberg, sowie Köln und Leverkusen gegeben. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf wollte auf Anfrage am Freitag keine weiteren Angaben machen und verwies auf eine Pressekonferenz, die am Montag stattfinden solle.