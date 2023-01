Kriminalität : Rekordjahr für Fahnder am Kokain-Tor Europas: Blutige Folgen

Antwerpen/Rotterdam Fahnder stellen in den Häfen von Antwerpen und Rotterdam Rekordmengen von Kokain sicher. Schärfere Maßnahmen haben Erfolg. Aber die Narco-Banden reagieren schnell und brutal.

Doch das ist - so wissen sie - nur ein Bruchteil der tatsächlich geschmuggelten Ware. Antwerpen und Rotterdam haben ihre Spitzenposition als größte Einfuhrhäfen für Kokain in Europa behauptet.

Beide Länder wollen nun enger zusammenarbeiten im Kampf gegen den Drogenschmuggel. „Diese Zahlen zeigen erneut, wie groß das Problem des Drogenschmuggels noch immer ist, sowohl in Belgien als auch in den Niederlanden“, sagte Aukje de Vries, die niederländische Staatssekretärin für Zollangelegenheiten, diese Woche in Antwerpen.

Blutige Folgen des Drogen-Terrors

Jedes Gramm, das die Fahnder in den Containern finden, ist für die Ermittler ein Beweis, dass der Handel weiter floriert. Die Niederlande erleben seit Jahren die blutigen Folgen des Drogen-Terrors. Anschläge, Morde, Bedrohungen von Politikern, Journalisten, Juristen und sogar der Kronprinzessin Amalia. Auch Belgien wird von der Gewalt erschüttert. Am Montag starb ein elfjähriges Mädchen durch Schüsse.

Die engere Zusammenarbeit in den Häfen soll gegen den Schmuggel helfen. „Jede verdächtige Bewegung, die im Hafen von Rotterdam signalisiert wird oder jede neue Technik des Versteckens, die in Antwerpen entdeckt wird, kann beiden Häfen helfen“, sagte der belgische Finanzminister Vincent Van Peteghem.

Europas Tor für Kokain aus Südamerika

Die beiden größten Häfen Europas liegen nur gut einhundert Kilometer voneinander entfernt. Sie sind Europas Tor für Kokain aus Südamerika. Versteckt in Containern etwa zwischen Bananen oder Autoteilen kommen die Drogen an. Von dort aus werden sie weiter gehandelt, meist über die Niederlande mit ihrem gut ausgebauten Straßennetz und organisierten Banden nach ganz Europa.

Die Bilanz zeigt nun eine Verlagerung von Rotterdam nach Antwerpen. In Antwerpen stellten Zollfahnder eine Rekordmenge von rund 110 Tonnen sicher, im Vorjahr waren es rund 90 Tonnen. In Rotterdam waren es dagegen „nur“ rund 47 Tonnen, gegenüber mehr als 70 Tonnen 2021.

Was dahinter steckt, sei unklar, sagte Jan Janse, Chef der Rotterdamer Seehafenpolizei. „Man muss die Häfen aber als ein einziges Gebiet sehen, wo der Schmuggel von denselben kriminellen Netzwerken organisiert wird“, sagte er dem niederländischen Radio. Die Banden würden schnell schalten, um etwa den schärferen Kontrollen in Rotterdam zu entgehen.

Korruption im Hafen

Alarmiert von den Rekordfunden will nun auch Antwerpen die Maßnahmen verschärfen. Der Zoll soll mehr als 100 neue Mitarbeiter bekommen, die Staatsanwaltschaft gestärkt werden. Neue Scanner werden gekauft. Container sollen häufiger gescannt werden, teilten die Behörden mit. Auch in Antwerpen sollen Mitarbeiter des Hafens regelmäßig überprüft werden. Niederländische Taucher werden bereits eingesetzt.

Neue Taktiken der Narco-Banden

Die strengeren Kontrollen führen auch zu neuen Taktiken der Narco-Banden. Die Ware wird breiter gestreut. So wurden in Rotterdam 2022 zwar ebenso viele Lieferungen gefunden wie im Vorjahr, nur waren diese viel kleiner. Auch kleinere Häfen werden attraktiv. In Vlissingen etwa, im Südwesten der Niederlande wurden vergangenes Jahr 4000 Kilogramm Kokain gefunden, doppelt so viel wie im Vorjahr.