Raub in Dresden : Remmos gestehen Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe

Raub in Dresden

Dresden Der Diebstahl historischer Juwelen aus der sächsischen Schatzkammer hat nicht nur die Kunstwelt schockiert. Die Ermittler vermuteten früh Clankriminalität. Nun haben die Tatverdächtigen ausgepackt.

Der einzigartige Grüne Diamant im Dresdner Grünen Gewölbe hat die Juwelendiebe auf die Idee zum Einbruch ins Residenzschloss gebracht. Eine Person habe nach einer Klassenfahrt begeistert davon erzählt, sagten zwei der sechs Tatverdächtigen am Dienstag im Prozess am Landgericht Dresden.

Im Zuge eines sogenannten Deals gestanden sie und ein weiterer Angeklagter aus dem Berliner Remmo-Clan ihre Beteiligung an dem spektakulären Coup und berichteten von Vorbereitung und Ablauf. Ein 29-Jähriger bekannte, den Schmuck aus dem Juwelenzimmer im Erdgeschoss gestohlen zu haben. Für den rekonstruierten historischen Teil des Museums hätte man sich wegen der leichten Zugänglichkeit entschieden.

Der Einbruch in das berühmte sächsische Schatzkammermuseum am Morgen des 25. November 2019 war einer der spektakulärsten Kunstdiebstähle in Deutschland. Seit Ende Januar 2022 müssen sich die Brüder und Cousins zwischen 23 und 29 Jahren aus der bekannten arabischstämmigen Großfamilie wegen schweren Bandendiebstahls, Brandstiftung und besonders schwerer Brandstiftung verantworten.