Notfall Rettungsschwimmer auf Mallorca retten fünf Deutsche

Ein weiterer Urlauber aus Deutschland sei am Strand von Sa Canova an der Nordküste gerettet worden. Auch dort sei der Mann von einer plötzlich einsetzenden Strömung mitgerissen worden, nachdem eine Sandbank durch Wellengang gebrochen und plötzlich viel Wasser in Richtung offenes Meer zurückgeströmt sei. Zwei Rettungsschwimmern sei es schließlich trotz der heftigen Strömung gelungen, den Mann wohlbehalten zu bergen.