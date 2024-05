Verkauf auch in NRW Firma ruft über Rewe vertriebene Weintrauben zurück

Köln · Ein niederländisches Unternehmen ruft Weintrauben zurück, die auch in Deutschland verkauft werden. Erhältlich sind diese in Rewe-Supermärkten auch in NRW.

07.05.2024 , 13:26 Uhr

Ein niederländisches Unternehmen ruft Tafeltrauben zurück, die über Rewe-Supermärkte vertrieben wurden. Hintergrund sei eine Überschreitung des Rückstandhöchstgehalts für den Wirkstoff Fenpropathrin bei der dunklen Sorte Sharad, wie die Firma am Dienstag auf dem Portal Lebensmittelwarnung.de berichtete. Vom Verzehr des ursprünglich aus Indien stammenden Obstes werde dringend abgeraten. Der Rückruf der betroffenen Charge erfolge „aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes". Die Trauben werden in Märkten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hessen und Niedersachsen verkauft. Die Produktbezeichnung lautet "Tafeltrauben Mix - Süß & Kernlos 500 g". Kunden können die Trauben im Markt zurückgeben und bekommen ihr Geld zurück. Ein Kassenbon ist nicht erforderlich. Wie das Portal Produktwarnung.eu berichtete, handelt es sich bei Fenpropathrin um ein Mittel, das zur Bekämpfung einer Reihe von Insekten - vor allem Milben - beim Anbau von Obst und Gemüse verwendet wird. In der EU seien keine Pflanzenschutzmittel zugelassen, die den Wirkstoff enthielten.

