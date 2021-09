Hersteller ruft Produkt zurück : Warnung vor Glassplittern in Sauerkirschen

Warnung vor Glassplittern in Sauerkirschen

Köln Ein Hersteller von Sauerkirschen ruft sein Produkt zurück. In einzelnen Gläsern könnten sich Glassplitter befinden. Der Handelskonzern Rewe verkauft das Produkt als Eigenmarke.

Der Handelskonzern Rewe hat vor dem Verzehr bestimmter Sauerkirschen seiner Eigenmarke „ja!“ gewarnt. Der ungarische Hersteller Gloster habe das Produkt vorsorglich zurückgerufen, da sich in einzelnen Gläsern kleine Glassplitter befinden könnten, teilte Rewe am Donnerstag in Köln mit.