Kinoerfolg Reynolds und Jackman feiern „Deadpool & Wolverine“-Erfolg

„Deadpool & Wolverine“ räumt am Startwochenende an den Kinokassen ab, die Hauptdarsteller sind begeistert und danken den Fans - mit Humor. Hugh Jackman (55) liegt in einem Instagram-Posting im Wolverine-Kostüm auf einem Bett und schaut verklärt auf einen Bilderrahmen. Ein weiteres Foto enthüllt das Bild mit der Aufschrift: „#1 Movie In The World“. „Danke euch ALLEN!“, schreibt er seinen Followern.