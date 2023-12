Festessen an Heiligabend Das sind die beliebtesten Gerichte an Weihnachten in Bonn und der Region

In Deutschland haben sich über Generationen hinweg einige Klassiker für die Festtafel an Weihnachten entwickelt. Während sich manche an den Feiertagen besonders ins Zeug legen und einige Stunden in der Küche verbringen, setzen andere auf einfache Klassiker. Denn laut einer Umfrage von Statista aus dem Jahr 2022 ist das beliebteste Essen an Heiligabend immer noch der Kartoffelsalat mit Würstchen. 36 Prozent der 18- bis 84-jährigen Befragten geben an, dieses Gericht am 24. Dezember zu essen. Insgesamt nahmen im vergangenen Jahr 1044 Menschen an der Umfrage teil.