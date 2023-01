Gesellschaft : Richard Lugner geht mit Jane Fonda auf den Opernball

Wien Der Wiener Unternehmer geht gern zum Opernball - aber nicht allein. Seit 1992 holt er oft hochkarätige Prominente, damit sie ihn medienwirksam begleiten. Dafür zahlt er auch.

Der Wiener Unternehmer und Gesellschaftslöwe Richard „Mörtel“ Lugner wird von US-Schauspielerin, Klimaaktivistin und Fitness-Ikone Jane Fonda auf den Opernball begleitet. „Sie ist eine tolle Frau und hat viel geschaffen in ihrem Leben“, sagte der 90-Jährige am Donnerstag über die 85-jährige zweifache Oscar-Gewinnerin.

Neben dem Besuch des Opernballs am 16. Februar und einer Autogrammstunde in seinem Einkaufszentrum werde sich die Hollywood-Legende möglicherweise auch ein kulturelles Highlight anschauen. „Wir kennen ihre Wünsche noch nicht genau, aber sie war schon einmal in Wien und interessiert sich für Kunst“, sagte Lugner.