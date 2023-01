Gesellschaft : Richard Lugner mit Hollywood-Größe beim Wiener Opernball?

Wien Noch ist es ein Geheimnis. Der 90-jährige österreichische Bauunternehmer will nicht allein zum Ball am 16. Februar. Wer wird ihn bebleiten?

Beim Opernball in Wien sonnt sich der österreichische Bauunternehmer Richard Lugner (90) stets im Rampenlicht von mitgebrachten Promis. Dieses Jahr werde es ein Star aus Hollywood, sagte Lugner am Sonntag der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Lugner zelebriert den Anlass immer mit Geschick für maximale Aufmerksamkeit. Wer dieses Mal gegen Bezahlung an seiner Seite das tanzende Treiben auf dem Parkett verfolgen wird, will er erst am Donnerstag bekanntgeben.