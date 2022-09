Unwetter : Riesige Hagelkörner in Spanien: Kleines Mädchen erschlagen

Ein Mann hält sich die Hände an den Kopf, als er die Schäden an seinem Auto nach einem Hagelsturm sieht. Foto: Glòria Sánchez/EUROPA PRESS/dpa

Girona Das Wetter hat in Katalonien verrückt gespielt - und gefährlich ist es auch. Eine Folge des Klimawandels?

Die Eisklumpen, die einen Durchmesser von zehn Zentimetern und ein Gewicht von rund einem halben Kilogramm gehabt hätten, seien mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Kilometern pro Stunde aufgeschlagen. Eines dieser Geschosse traf die Zweijährige in dem Ort Bisbal d'Empordà in Katalonien am Kopf. Nach einer Nacht im Krankenhaus in Girona starb sie am Mittwoch an ihrer schweren Verletzung. Mehrere Medien hatten über den Fall berichtet.