Kein Zucker : Ritter Sport verkauft eine Schokolade, die nicht so heißen darf

Ritter Sport verkauft eine Schokolade, die nicht so heißen darf

Ritter Sport hat eine Schokolade auf den Markt gebracht, die eigentlich nicht so heißen darf. (Symbolbild) Foto: DPA

Waldenbuch Sie ist braun, sie ist süß und quadratisch - doch sie darf nicht Schokolade genannt werden. Das neue Schoko-Produkt von Ritter Sport verstößt gegen eine Richtlinie in der deutschen Verordnung.

Der Schokoladenhersteller Ritter Sport bringt eine neue Schokolade auf den Markt - und darf diese in Deutschland streng genommen nicht als solche bezeichnen. Was zunächst kurios klingt, hat einen lebensmittelrechtlichen Hintergrund: Laut der deutschen Verordnung über Kakao- und Schokoladenerzeugnisse aus dem Jahr 2003 besteht eine Schokolade nicht nur aus Zutaten wie Kakaomasse, Kakaopulver und Kakaobutter, sondern zwingend auch aus Zucker. Dieser Zucker aber fehlt im neuen Ritter-Sport-Produkt mit dem Namen Cacao y Nada. Zum Süßen verwendet das Unternehmen aus Waldenbuch bei Stuttgart nach eigenen Angaben stattdessen natürlichen Kakaosaft, den es auf einer Plantage in Nicaragua extra aus Kakaofrüchten gewinnt.