Fallzahlen : RKI meldet 4799 Corona-Neuinfektionen

Passanten in einer Fußgängerzone. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Berlin Die Gesundheitsämter melden mehr neue Corona-Fälle als vor einer Woche. Gegenüber dem Vortag sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz jedoch leicht.

Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland ist im Vergleich zum Vortag leicht gefallen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstag mit 63,6 an.