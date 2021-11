Corona-Fallzahlen : RKI meldet wieder Höchststand bei Inzidenz

Berlin Der Inzidenzwert klettert weiter nach oben, derzeit liegt er bei 362,2. Außerdem wurden 63.924 Corona-Neuinfektionen und 248 Todesfälle in den letzten 24 Stunden registriert.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut auf einen Höchststand gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 362,2 an.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 340,7 gelegen, vor einer Woche bei 277,4 (Vormonat: 80,4). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 63.924 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.02 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 45.081 Ansteckungen.

Bei der Zahl der Neuinfektionen ist allerdings zu beachten, dass am Vortag keine Zahlen aus Sachsen gemeldet worden waren. Nun kamen von dort innerhalb eines Tages 14.735 Fälle dazu - es liegt nahe, dass dabei die am Vortag nicht mitgezählten Fälle berücksichtigt sind. Für Sachsen gab das RKI am Samstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 793,7 an. Besonders stark betroffen sind weiterhin auch Bayern (635,6) und Thüringen (600,7). Für insgesamt 16 Landkreise in Deutschland weist das RKI eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 1000 aus.