Pandemie : RKI registriert 4971 Corona-Neuinfektionen

Berlin Die Inzidenz in Deutschland bleibt auf ähnlich hohem Niveau wie in den vergangenen Tagen. Das Robert Koch-Institut zählte innerhalb eines Tages 88 Todesfälle aufgrund von Corona.

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland gibt es wenig Dynamik. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 65,8 an.