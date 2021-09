Corona-Pandemie : RKI registriert 5511 Corona-Neuinfektionen

FFP-2-Masken liegen in einem Karton. Foto: Thomas Frey/dpa

Berlin Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut leicht angestiegen und liegt jetzt bei 81,9. Das RKI meldet 5511 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages.

Am Vortag hatte der Wert bei 80,2 gelegen, vor einer Woche bei 84,3. Allerdings wies das RKI-Dashboard am Sonntag für Baden-Württemberg nur einen neu hinzugekommenen Fall aus. In den Tagen zuvor waren es jeweils deutlich über 1000.