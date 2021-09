Corona-Pandemie : RKI: Sieben-Tage-Inzidenz fällt leicht auf 83,8

Schüler einer 12. Klasse in Dresden machen am ersten Schultag nach den Sommerferien einen Corona-Schnelltest. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Im Vergleich zu gestern ist die Sieben-Tage-Inzidenz von 84,3 auf 83,8 gesunken. Das RKI registriert 6726 Corona-Neuinfektionen.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI in seinem Lagebericht am Montag mit 1,64 an (Freitag 1,83). Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.