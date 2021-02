Corona-Fallzahlen : RKI: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Berlin Die Zahlen der täglichen Corona-Infektionen und -Todesfälle sinken - ebenso die Inzidenz. Drastisch bleiben aber die Unterschiede zwischen den Landkreisen.

Die Zahl der neuen Corona-Infektionen in Deutschland ist am Wochenende weiter gesunken - ebenso wie die Zahl der Todesfälle.

Innerhalb von 24 Stunden meldeten die deutschen Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) bis Samstag 8354 und bis Sonntag 6114 Corona-Neuinfektionen. In der Vorwoche waren es bis Samstag 10 485 und bis Sonntag 8616 Infektionen gewesen. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 lag am Wochenende bei insgesamt 769 - am vorigen Wochenende waren es 920 gewesen. Die erfassten Zahlen sind an Wochenende in der Regel geringer, unter anderem weil weniger getestet und gemeldet wird.