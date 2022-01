Corona-Fallzahlen : RKI: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 375,7

Berlin Mit 375,7 meldet das RKI erneut einen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland. Es gibt 25.255 Corona-Neuinfektionen und 52 weitere Todesfälle. 71,9 Prozent haben den vollständigen Impfschutz.

7.535.691 nachgewiesene Infektionen

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Montag mit 3,37 (Freitag: 3,15) an. Am Wochenende wird der Wert nicht gemeldet. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Montagmorgen mit 6 745 100 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 114 029.