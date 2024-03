Post an 180.000 Menschen Warum das RKI Briefe mit Fünf-Euro-Scheinen an Bonner verschickt

Wie Susanne Glasmacherin, Pressesprecherin des Robert Koch-Instituts (RKI) bestätigt, verschickt die Behörde derzeit Bargeld in Briefen, um Teilnehmende für eine Befragung zu gewinnen. Insgesamt wolle das Bundesinstitut 180.000 Einladungen in mehr als 300 Städten und Gemeinden verschicken, um die Studienreihe „Gesundheit in Deutschland“ durchzuführen. Zu den Studienorten gehören auch Glasmacherin zufolge die Stadt Bonn, Sankt Augustin und Königswinter. In allen Einladungen steckt ein Anschreiben, eine Broschüre und ein weiterer Umschlag mit einem Fünf-Euro-Schein. Wer einen mitgesendeten QR-Code nutze, um an der Studie teilzunehmen, bekomme weitere zehn Euro. Wer nichts tue, könne die fünf Euro behalten.