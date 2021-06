Pandemie : Robert Koch-Institut stuft Corona-Risikobewertung herab

Berlin Die Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt seit Tagen deutlich unter dem Wert 40. Die Gefahrenlage wird von „sehr hoch“ auf „hoch“ heruntergestuft.

Die Gefahrenlage werde von „sehr hoch“ auf „hoch“ heruntergestuft, sagte Spahn. Am 11. Dezember sei sie hochgestuft worden. Angesichts der über Tage niedrigeren Inzidenzen, der sinkenden Infektionszahlen und der Entspannung auf den Intensivstationen in Deutschland sei dieser Schritt möglich. „Die Lage wird besser, sie wird deutlich besser“, sagte Spahn, „aber wir sind noch mitten in dieser Pandemie“. Von 412 Landkreisen haben sich nun nur noch in vier mehr als 100 von 100.000 Menschen in den vergangenen sieben Tagen mit dem Corona-Virus angesteckt.