Festival in der Eifel Tausende Besucher weniger bei Rock am Ring

Das Festival startete am Freitagmittag mit einem Auftritt von der Band Flogging Molly. Am Wochenende treten neben den Foo Fighters, Apache 207 und Kings of Leon auch Die Toten Hosen und Rise Against auf. Vor dem Festival hatten die Veranstalter bekannt gegeben, dass etwa 70.000 Feiernde am Wochenende am Nürburgring erwartet werden. Das sind rund 20.000 weniger als im vergangenen Jahr, als 90.000 Menschen bei Rock am Ring feierten.