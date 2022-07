Landgericht : Rocker erschossen und zerstückelt: Angeklagte schweigen

Duisburg Unter Polizeischutz hat am Dienstag in Duisburg der Prozess um einen Mord im Rockermilieu begonnen. Der Vorwurf: Sie sollen ihr Opfer getötet und zerstückelt haben.

Unter Polizeischutz hat am Dienstag in Duisburg der Prozess um einen Mord im Rockermilieu begonnen. Angeklagt sind sechs Männer, die zur Tatzeit Mitglieder des Motorradclubs „Hells Angels“ gewesen sein sollen. Fünf von ihnen sollen sich im Januar 2014 an einer tödlichen Bestrafungsaktion in den eigenen Reihen beteiligt haben. Zum Prozessauftakt am Duisburger Landgericht haben sich die 35 bis 46 Jahre alten Angeklagten nicht zu den Vorwürfen geäußert.