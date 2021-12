Anwesen in Rom : Villa mit einzig bekanntem Deckengemälde von Caravaggio zu verkaufen

Anwesen in Rom

In Rom steht eine Villa zum Verkauf, die das einzig bekannte Deckengemälde des barocken Künstlers Caravaggio enthält. Foto: AP/Gregorio Borgia

Rom Das Anwesen in Rom ist seit rund 400 Jahren im Besitz einer Adelsfamilie. Nach dem Tod des letzten dort wohnenden Fürsten zerstritten sich seine Kinder und die dritte Ehefrau darüber. Auf gerichtliche Anordnung wird die Villa nun versteigert.

Eine Villa mit dem einzig bekannten Deckengemälde des bedeutenden Barockmalers Caravaggio wird per Gerichtsbeschluss versteigert. Das mitten in Rom gelegene Casino dell'Aurora, auch bekannt als Villa Ludovisi, wurde 1570 erbaut und befindet sich seit Anfang des 17. Jahrhunderts im Besitz der Familie Ludovisi, eine der aristokratischen Familien der italienischen Hauptstadt. Zuletzt bewohnten es Fürst Nicolo Boncompagni Ludovisi und seine in Texas geborene Ehefrau.