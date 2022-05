Tiere in Italiens Hauptstadt : Wildschweine erobern Rom

In Rom gibt es immer mehr Wildschweine, die durch Wohnsiedlungen streunen und im Müll nach Nahrung suchen. Foto: Gregorio Borgia / ap / dpa

Rom In den letzten Jahren haben sich bis zu 20.000 Wildschweine in der italienischen Hauptstadt angesiedelt. Nachdem bei einem Kadaver die Schweinepest diagnostiziert wurde, herrscht nun Alarm. Picknicken in Parks ist verboten.