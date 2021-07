Zug von Stralsund nach Rostock : Vergessenes Meerschweinchen löst Polizeieinsatz aus

Rostock Die Polizei ist wegen eines einsamen mit schwarzem Klebeband umwickelten Pakets im Zug von Stralsund nach Rostock alarmiert worden. Gefährliche Gegenstände befanden sich aber nicht darin.

Ein vergessenes Meerschweinchen hat in Rostock einen Einsatz der Bundespolizei ausgelöst. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag berichtete, wurden die Beamten am Sonntag wegen eines einsamen Pakets im Zug von Stralsund nach Rostock alarmiert. Ob von dem Pappkarton eine Gefahr ausging, sei den Polizisten unklar gewesen. Bei brütender Hitze um 30 Grad rückten sie unter anderen mit Taschenlampe an und leuchteten in den mit schwarzem Klebeband umwickelten Karton, der oben Löcher hatte. Darin befanden sich aber keine gefährlichen Gegenstände - sondern ein Meerschweinchen, das wohl auf der Reise vergessen worden war.