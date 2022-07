“Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ : RTL gibt neuen Dschungelcamp-Moderator bekannt

Köln Lange wurde spekuliert, wer nach dem Ausscheiden von Daniel Hartwich bei „Ich bin ein Star - Holt ich hier raus“ künftig an der Seite von Sonja Zietlow die RTL-Show aus dem australischen Dschungel moderieren wird. Nun hat RTL den neuen Dschungelcamp-Moderator bekanntgegeben.

Bereits beim Finale der Tanz-Show „Let’s Dance“ hatte Jan Köppen Daniel Hartwich erfolgreich vertreten, nun wird der 39-jährige Moderator auch der neue Mann an der Seite von Sonja Zietlow bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ (IBES). Dies teilte der Kölner Sender RTL am Samstagnachmitag mit.

Köppen moderierte unter anderem die Formate "Ninja Warrior", "Take me out“, "Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands" und das RTL-Turmspringen. Nun tritt er bei IBES also die Nachfolge von Dirk Bach und Daniel Hartwich an. "Ich dachte, Tante RTL klopft nie an und fragt. Aber mal im Ernst: Ich freue mich wahnsinnig auf IBES, das größte deutsche TV-Lagerfeuer – und natürlich auf meine hochgeschätzte Kollegin Sonja", zitierte RTL Köppen.