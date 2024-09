Kandidatin soll zweite Chance bekommen RTL räumt falsche Frage bei „Wer wird Millionär?“ ein

RTL hat einen Fehler bei einer Frage in Günther Jauchs Quizshow „Wer wird Millionär?“ eingeräumt. Eine Kandidatin bekommt dadurch eine zweite Chance auf einen Gewinn. Sie war in der am Dienstag ausgestrahlten Sendung an der betreffenden Frage gescheitert und auf die Gewinnstufe von 500 Euro abgestürzt. Es ging um 32.000 Euro.