Volle Straßen und Flughäfen? Rückreisewelle zum Sommerferien-Ende in NRW

In Paderborn/Lippstadt gab es am Flughafen am Wochenende mehr als 10.500 Fluggäste. Bevor die Schule am Mittwoch in NRW wieder losgeht, werden Montag und Dienstag noch einmal mehr als 6.000 Passagiere erwartet, sagte ein Flughafensprecher. Die Flughäfen Dortmund und Weeze wollen erst nach dem letzten Ferienwochenende Bilanz ziehen.