Südlich von Colombo : Rund 100 im Westen Sri Lankas gestrandete Wale gerettet

Colombo Marinesoldaten und Freiwillige haben rund Grindwale gerettet, die bei der bisher größten Massenstrandung Sri Lankas in die Irre geschwommen waren. Mindestens mindestens zwei der Tiere erlagen ihren beim Stranden erlittenen Verletzungen.

Freiwillige und Sri Lankas Marine haben mehr als hundert gestrandete Grindwale in tiefes Wasser zurückgebracht.

Es handle sich um die größte bekannte Strandung in der Geschichte des Inselstaates, sagte der Chef von Sri Lankas Wildtierbehörde, Chandana Sooriyabandara, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Mindestens vier der Wale sowie ein Delfin seien an der Westküste des Landes verendet. Warum die Tiere strandeten, blieb zunächst unklar.