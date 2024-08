Russischer Zoll Russischer Zoll fasst Deutschen mit 13 Kilogramm Feingold

Der russische Zoll hat nach eigenen Angaben einen Deutschen mit rund 13 Kilogramm Feingold an der Grenze vor der geplanten Ausreise in das EU-Land Estland gefasst. Die 21 Goldbarren unterschiedlicher Größe hätten einen Gesamtwert von mehr als 90 Millionen Rubel (mehr als 900.000 Euro), teilte der Zoll in Moskau mit. Der 58-Jährige hatte demnach das Edelmetall in seinem Wohnwagen transportiert, als er die Grenze im Gebiet Pskow nach Estland überqueren wollte. Die Goldbarren trugen Prägestempel eines westlichen Unternehmens.