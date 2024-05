Schauspieler „Rust“-Prozess: Alec Baldwins Anwälte verlangen Einstellung

Der Prozess gegen US-Schauspieler Alec Baldwin (66) in einer Anklage wegen fahrlässiger Tötung ist für Juli angesetzt. Doch im Vorfeld bemühen sich die Anwälte des Hollywood-Stars darum, das Verfahren noch abzuwenden. Bei einer mehrstündigen Anhörung vor der zuständigen Richterin in Santa Fe (US-Bundesstaat New Mexico) brachten sie am Freitag ihre Argumente vor. Baldwin nahm an der virtuellen Sitzung nicht teil. Richterin Mary Marlowe Sommer kündigte an, in der kommenden Woche über den Antrag auf Einstellung des Verfahrens zu entscheiden.