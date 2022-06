Saarland : Saarbrücker Schütze zuvor wegen Verstößen aufgefallen

Polizisten nahe des Einsatzortes an der Wilhelmsstraße in Saarbrücken-Klarenthal. Foto: BeckerBredel/dpa

Saarbrücken Großeinsatz der Polizei in einem Stadtteil von Saarbrücken: Ein Waffenbesitzer, dessen Wohnung durchsucht werden sollte, schießt aus dem Fenster. Ein Beamter wird getroffen und verletzt.

Der Schütze, der in Saarbrücken-Klarenthal einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst hat, war Behörden und Polizei zuvor bereits aufgefallen.

Der 67-Jährige sei bereits „polizeirechtlich und waffenrechtlich in Erscheinung getreten“, sagte ein Sprecher des Verwaltungsgerichts des Saarlandes am Freitag in Saarlouis. Konkret lägen gegen den 67-Jährigen Verstöße gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz sowie Gewalt- und Bedrohungsdelikte vor.