Polizei ermittelt : Sachse fährt seit über 35 Jahren ohne Führerschein Auto

Mockrenha Mehrmals in der Woche ist ein 56-Jähriger aus Sachsen jahrelang mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Nun stellte sich heraus: Der Mann hat gar keinen gültigen Führerschein.

Ein 56 Jahre alter Mann aus Sachsen ist seit mehr als 35 Jahren ohne gültigen Führerschein Auto gefahren. Der Mann sei bereits im Juni in Mockrehna kontrolliert worden, teilte die Polizei am Montag in Leipzig mit.