„Homöopathische Impfung“ : Sächsische Ärztin wegen vorgetäuschter Masernimpfung angezeigt

Dresden Eine Ärztin aus Sachsen ist wegen gefälschter Impfausweise bei der Staatsanwaltschaft angezeigt worden. Sie hatte bei Kindern eine Masernimpfung eingetragen, obwohl diese nicht vorgenommen wurde.

Wie die Sächsische Landesärztekammer am Dienstag in Dresden mitteilte, soll die Ärztin im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge bei Kindern eine Masernimpfung in den Impfausweis eingetragen haben, obwohl eine solche Impfung nicht vorgenommen wurde. Stattdessen sei lediglich „homöopathisch 'geimpft'“ worden, hieß es.