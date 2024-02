Wissenswertes rund ums Schaltjahr Warum es den 29. Februar nur alle vier Jahre gibt

Geht es um die Zahl der Geburten in Deutschland, wird pro Jahr abgerechnet. Anders bei der Berechnung der statistischen Geburtenkennzahlen - etwa der durchschnittlichen Kinderzahl nach Alter der Frau: Dabei wird berücksichtigt, ob ein Jahr 365 oder 366 Tage hat. Übrigens wurden in den vergangenen 10 Jahren am einem Februartag im Durchschnitt 2.000 Kinder geboren. In den vergangenen beiden Schaltjahren 2020 und 2016 sind am 29. Februar allerdings weniger Babys auf die Welt gekommen als an einem durchschnittlichen Februartag. Am 29. Februar 2020 waren es 1.700. Und am 29. Februar 2016 kamen 1.810 Jungen und Mädchen auf die Welt.