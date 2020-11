Bekannt aus ARD-Serie „Sturm der Liebe“ : Schauspieler Dietrich Adam ist gestorben

Der Schauspieler Dietrich Adam lächelt während einer Drehpause bei der Serie «Sturm der Liebe» in den Bavaria Studios. Adam starb am Montag im Alter von 67 Jahren in Berlin. (Archivfoto) Foto: dpa/Ursula Düren

Berlin Der Schauspieler Dietrich Adam ist im Alter von 67 Jahren verstorben. Er ist unter anderem durch die ARD-Serie „Sturm der Liebe“ und zahlreiche ZDF-Familienfilmen bekannt geworden.

Der Schauspieler Dietrich Adam ist tot. Er starb bereits am Montag im Alter von 67 Jahren in Berlin, wie sein Management am Mittwoch auf dpa-Anfrage bestätigte. Auch auf seinem Instagram-Profil wurde sein Tod bekanntgemacht.

Adam war in den vergangenen Jahrzehnten in zahlreichen TV-Serien und -Filmen zu sehen. Vielen ist er bekannt aus der ARD-Serie „Sturm der Liebe“, in der er zwischen 2013 und 2017 mitwirkte. Auch in Liebes- und Familienfilmen der Reihe „Inga Lindström“ war er zu sehen. Jüngst spielte er in der ZDF-Reihe „Tonio und Julia“ mit.