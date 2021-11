Mit 77 Jahren : Schauspieler Volker Lechtenbrink gestorben

Hamburg Bereits mit 14 Jahren hatte er seinen Durchbruch im Antikriegsfilm „Die Brücke“: Jetzt ist der Schauspieler, Sänger und Regisseur Volker Lechtenbrink im Alter von 77 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben.

Der Mann mit der unverwechselbaren sonoren Stimme und der schier unstillbaren Lebenssehnsucht war ein Multitalent - als Schauspieler, Sänger, Regisseur und Intendant. Am Montag ist der Hamburger Künstler, der bereits mit 14 Jahren seinen Durchbruch in Bernhard Wickis Antikriegsfilm „Die Brücke“ (1959) gefeiert hatte, im Alter von 77 Jahren nach schwerer Krankheit in seiner Wahlheimat und im Kreis seiner Familie gestorben, wie seine Agentur und das Hamburger Ernst-Deutsch-Theater am Dienstag mitteilten.