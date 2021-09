„Großstadtrevier“ : Schauspieler Wilfried Dziallas gestorben

Hamburg Fans der ARD-Vorabendserie „Großstadtrevier“ kennen Wilfried Dziallas als Revierleiter Bernd Voss. Im Alter von 77 Jahren ist der Schauspieler aus Hamburg gestorben.

Am 18. September starb Dziallas im Alter von 77 Jahren, wie das Hamburger Ohnsorg-Theater mitteilte. Dort hatte er seine Theater-Karriere begonnen, die ihn später auch zu Film und Fernsehen führte. In vielen Fernsehproduktionen stand Dziallas vor der Kamera, unter anderem auch an der Seite von Evelyn Hamann in der beim Publikum sehr beliebten Krimi-Serie „Adelheid und ihre Mörder“.