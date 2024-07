Film Schauspielerin Janina Uhse übers Spielen: Möchte gewinnen

Wenn ihr kleiner Sohn in das Alter für Brettspiele kommt, würde sie ihn nicht immer gewinnen lassen, sagte sie der Zeitung. „Ich will ihn ja auch bestmöglich auf die Welt vorbereiten. In der Realität gewinnt man nicht immer automatisch“, so die Schauspielerin, die mit GZSZ bekannt wurde. Uhse ist derzeit mit dem Film „Spieleabend“ bei Netflix zu sehen.