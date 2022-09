Rekord-Institut : Schiefster Turm der Welt steht in Gau-Weinheim

Schiefster Turm der Welt steht in Gau-Weinheim

Durch die Neigung von 5,4277 Grad gilt der ehemalige Wehrturm der kleinen Gemeinde Gau-Weinheim in Rheinland-Pfalz nach Einschätzung des Rekord-Instituts als schiefster Turm der Welt. Foto: Boris Roessler/dpa

Gau-Weinheim Das RID sammelt und prüft Höchstleistungen aus dem deutschen Sprachraum und erkennt Weltrekorde an. Jetzt hat das Institut einen neuen bestätigt.

Der schiefste Turm der Welt steht offiziell in Rheinland-Pfalz. Durch die Neigung von 5,4277 Grad geht der Rekord an die Gemeinde Gau-Weinheim im Landkreis Alzey-Worms. Zur Bestätigung des Rekords wurde die Urkunde am Sonntag beim „Tag des offenen Denkmals“ vom Rekord-Institut für Deutschland (RID) überreicht.