14 Männer in Untersuchungshaft : Schlag gegen Drogenbande: 74 Kilo Marihuana sichergestellt

14 Männer in Untersuchungshaft

Die aufblühende Knospe einer Marihuanapflanze. Drogenfahnder haben nach monatelangen Ermittlungen 74 Kilogramm Marihuana sichergestellt. 14 Verdächtige sind in Untersuchungshaft. Foto: Richard Vogel/AP/dpa

Ludwigsburg Die Ermittlungen dauerten eineinhalb Jahre - und haben sich gelohnt: Die Polizei hat ein grenzüberschreitendes Drogennetzwerk zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz aufgedeckt und kiloweise Drogen sichergestellt.

Gemeinsam mit der Polizei Ludwigsburg und Aalen sowie dem Landeskriminalamt Vorarlberg und der Kantonspolizei St. Gallen stellten die Drogenfahnder nach monatelangen Ermittlungen in mehreren Schritten 74 Kilogramm Marihuana, fast zwei Kilo Kokain und rund 160.000 Euro Bargeld sicher. Insgesamt 14 Männer sitzen inzwischen in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.