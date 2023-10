Mutmaßlicher Diebstahl in der Eifel Schleiereule taucht nach Fotofahndung wieder auf

Update | Mendig · Die vermisste Schleiereule ist am Montagmorgen wieder in Mendig in Rheinland-Pfalz aufgetaucht. Die Besitzerin hatte die Eule als gestohlen gemeldet. Die Polizei nimmt weiter Hinweise zu dem Vorfall auf.

16.10.2023, 13:34 Uhr

Diese Schleiereule wird in Mendig vermisst. Foto: Polizei Rheinland-Pfalz





Die Schleiereule, die am Donnerstag in dem Eifelort Mendig verschwunden war, ist am Montagmorgen wieder aufgetaucht. Gegen 9 Uhr fand die Besitzerin die Eule wohlauf wieder vor ihrem Gehege, teilte die Polizei mit. Die Besitzerin hatte am Freitag festgestellt, dass ihre Eule am Donnerstag im Zeitraum zwischen 12.45 Uhr und 21.50 Uhr verschwunden war. Da die Tür des Geheges geöffnet war und ihr vor etwa sechs Jahren bereits ein Uhu gestohlen wurde, ging sie von einem Diebstahl aus. Die Polizei veröffentlichte ein Bild des Vogels. Das Tier ist dort mit einem Ring am rechten Fuß gekennzeichnet. Die Polizei Mayen bittet Zeugen, die Angaben zu dem Fall machen können, sich unter der Rufnummer 02651-801-0 zu melden.

(ga)