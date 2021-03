Explosion in Reihenhaus : Explosion in Reihenhaus: Polizei sucht nach vermisster Bewohnerin

Nortorf Schweres Unglück in Schleswig-Holstein: In einer kleinen Stadt geht ein Reihenhaus nach einer Explosion in Flammen auf. Eine Frau wird vermisst. Ihr wohl unter Schock stehender Lebensgefährte ist im Krankenhaus.

Nach einer Explosion in einem Reihenhaus in Nortorf in Schleswig-Holstein wird eine 54 Jahre alte Bewohnerin vermisst. Die Suche solle am Dienstag fortgesetzt werden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Das Haus in dem Ort bei Neumünster war am Montagmorgen nach einer Explosion in Brand geraten. Während der 56-jährige Lebensgefährte später wenige Kilometer vom Haus entfernt in seinem Wagen angetroffen wurde, fehlt von der Frau seitdem jede Spur.