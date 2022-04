Schnee im April : Wintereinbruch überzieht Spanien mit einer dicken Schneedecke

Volle Hotels zu Ostern : So startet Mallorca nach zwei Jahren Pandemie in die neue Saison Nach zwei Jahren Pandemie ist Mallorca dieser Tage fast so voll wie 2019. Die Touristen kehren zu Ostern in Scharen zurück, auf der Insel herrscht schon wieder so etwas wie Normalität. Doch es hat sich auch etwas geändert auf der des Deutschen liebsten Ferieninsel.