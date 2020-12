Plötzlicher Wintereinbruch : Schneechaos in Japan: Tausende im Stau und Tote

Helfer versuchen feststeckende Fahrzeuge auf einer Schnellstraße in der Präfektur Niigata frei zu bekommen. Foto: -/kyodo/dpa

Tokio Ein überraschender Wintereinbruch hat Chaos in Teilen Japans ausgelöst. Hunderte saßen über Nacht in Autos fest. Mindestens zwei Menschen sind ums Leben gekommen, als sie ihre Hausdächer vom Schnee befreien wollten.



Schwere Schneefälle haben in Japan Menschenleben gefordert und ein Verkehrschaos ausgelöst. Zwei ältere Männer stürzten in der schneereichen Provinz Niigata in den Tod, als sie versuchten, Dächer von der Schneelast zu befreien, wie die Nachrichtenagentur Kyodo am Freitag meldete.

Unterdessen verbrachten die Insassen von rund 1000 Autos die Nacht auf Freitag auf der Autobahn, wie der Autobahnbetreiber bekanntgab.

Am Nachmittag steckten noch immer mehr als 600 Autos auf der Strecke fest, wie es weiter hieß. Einsatzkräfte versorgten die Menschen mit Decken, Lebensmitteln, Benzin und tragbaren Toiletten. Seit dem Vortag saßen die Betroffenen in ihren Autos auf der Autobahn Kan-Etsu fest, die die Provinz Niigata am Japan-Meer mit der Hauptstadt Tokio verbindet. Bis zum Samstagmorgen könne der Abschnitt voraussichtlich wieder freigegeben werden, erklärte der Betreiber. Soldaten wurden als Helfer in die Region entsandt.

Mit Schneepflügen und anderen Fahrzeugen gingen die Einsatzkräfte an besonders betroffenen Abschnitten der Autobahntrasse vor. Polizisten versuchten derweil weiter, Fahrzeuge auf andere Strecken umzuleiten. Eine Kältewelle hatte das Inselreich in dieser Woche erfasst und sorgte besonders in Regionen am Japan-Meer für viel Schnee. Die Japanische Meteorologische Agentur sagte weitere Schneefälle voraus und warnte vor Lawinen und zusätzlichen Verkehrsbehinderungen in Teilen des Landes.

Foto: Shohei Miyano Starker Schneefall im Norden Japans und führte zu liegengebliebenen Fahrzeuge und Stromausfällen in einigen Regionen. Foto: Shohei Miyano/Kyodo News/AP/dpa

Foto: - Zahlreiche Fahrzeuge stecken auf einer Schnellstraße bei Minamiuonuma im Schnee fest. Foto: -/kyodo/dpa zurück

