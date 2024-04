Rasantes Vederfieh fliegt in Radarfalle Schneller Vogel von Polizei geblitzt

Wie die Hagener Polizei mitteilte, wurde die „gefiederte Verkehrssünderin“ am Montagmorgen innerorts mit einer Geschwindigkeit von 40 Stundenkilometern in einer Tempo-30-Zone geblitzt. Die Beamten teilten anschließend ein Bild des rasanten Vogels, versehen mit der Frage „Erkennen Sie die Übeltäterin?“. Dass die Polizei ihren Spaß an dem Bild hatte, zeigt sich auch daran, dass die Beamten die Nachricht mit dem ironischen Hinweis versahen, sie würden auf die Verfolgung ob des fälligen „Verwarnungsentgeldes“ verzichten.