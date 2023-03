Aktion zu Ostern Edeka bringt Schoko-Weihnachtsosterhasen heraus

Bereits 2015 hatte Edeka zu Weihnachten mit einem viral gehenden Video auf das große gesellschaftliche Problem der Einsamkeit aufmerksam gemacht. Auch Demenzerkrankungen und insbesondere Alzheimer sind ein wachsendes Problem. Angst vor dem Verlust an Würde, vor dem Verschwinden der eigenen Persönlichkeit: Manche Betroffene wünschen sich eher den Tod und denken an Suizid. Derzeit sind 1,8 Millionen Menschen in Deutschland von Demenzerkrankungen betroffen, ein Großteil davon an Alzheimer. Bis 2050 könnten es 2,8 Millionen werden. Dazu kommen Millionen Angehörige.