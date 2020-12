Nachwuchs auf Helgoland : Schon mehr als 500 Kegelrobbenbabys geboren

Eine junge Kegelrobbe und das Muttertier liegen am am Strand der Düne vor der Hochseeinsel Helgoland. Foto: picture alliance / dpa

Helgoland Niedlich und flauschig sehen die Kegelrobbenbabys aus. Doch die Robbenart gilt als die größten Raubtiere Deutschlands. Seit Mitte der 1990er Jahre gibt es Kegelrobbennachwuchs auch wieder auf Helgoland. Und die Zahl der Geburten steigt von Jahr zu Jahr.

Bei der Geburt haben die Jungtiere ein weißes „Babyfell“, das sogenannte Wollfell. Es schützt vor Wind und Kälte, ist aber nicht wasserdicht. Die ersten Lebenswochen sind daher sehr sensibel und die kleinen Robben sind darauf angewiesen, an hochwassergeschützten Strandabschnitten zu liegen. Beunruhigungen können dazu führen, dass die Verbindung zwischen Mutter und Jungem abreißt, oder die Jungtiere ins Wasser gehen und dort noch nicht überleben, teilte der Verein Jordsand weiter mit.

Normalerweise zieht es - für die Jahreszeit - viele Naturliebhaber und Fotografen zur Wurfsaison nach Helgoland. Um Störungen vorzubeugen, die Beobachtung der Tiere aber zu ermöglichen, wurde ein Bohlenweg in den Dünen angelegt, auf dem die Besucher in den Wintermonaten wandern und die Kinderstube der Robben betrachten und fotografieren können. Sogar „Fotobuchten“ an geeigneten Standorten wurden installiert. Das sei super für die Tiere und auch für die Menschen, die sicher und entspannt beobachten können, findet Ballstaedt.